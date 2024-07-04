FB'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi: Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşmişti. Şimdi ise Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano ile yapacağı maça dair ayrıntılar son günlerde sorgulanmaya başlandı. İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlar maç tarihi, saati ve yayıncı kanal gibi bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi...