NTV.COM.TR’ye geri dön

FB'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi: Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşmişti. Şimdi ise Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman?

FB'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi: Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman? - 1

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano ile yapacağı maça dair ayrıntılar son günlerde sorgulanmaya başlandı. İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlar maç tarihi, saati ve yayıncı kanal gibi bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

FB'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi: Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman? - 2

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz'da İsviçre'de oynanacak.

Rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

FB'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi: Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman? - 3

FENERBAHÇE TARAFTARINA BİLET SATILMAYACAK

Lugano, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır." denildi.

Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.

DAHA FAZLA GÖSTER