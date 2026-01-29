FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe ilk 16 için sahaya çıkacak
29.01.2026 15:17
AA
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Romanya'nın güçlü ekiplerinden FCSB ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, FCSB karşısında kazanmak ve gruplarda konumu avantajlı bir duruma taşımak istiyor. Fenerbahçe bu akşam sakatlığı nedeniyle Levent Mercan, Archie Brown, kart cezası nedeniyle ise Skriniar karşılaşmada forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Romanya temsilcisi FCSB ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kalmayı garantileyen Fenerbahçe deplasmanda FCSB'yi de yenerek puan sıralamasında ilk 16 içinde yer almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
FCSB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek.
National Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;
“Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Ooesterwolde, Mert, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En-Nesyri.”
FENERBAHÇE İLK 16 İÇİN GALİBİYET ARAYACAK
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
FENERBAHÇE'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK
FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.