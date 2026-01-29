FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe ilk 16 için sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Romanya'nın güçlü ekiplerinden FCSB ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, FCSB karşısında kazanmak ve gruplarda konumu avantajlı bir duruma taşımak istiyor. Fenerbahçe bu akşam sakatlığı nedeniyle Levent Mercan, Archie Brown, kart cezası nedeniyle ise Skriniar karşılaşmada forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?