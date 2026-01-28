FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk 16 için sahada
28.01.2026 12:22
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Romanya ekiplerinden FCSB ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan haftalarda 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, FCSB karşısında deplasmanda kazanmak ve adını puan durumunda ilk 16'ya yazdırmak istiyor. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FCSB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek.
National Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Mücadele saat 23.00'da canlı olarak TRT 1'de yayınlanacak.
FENERBAHÇE 18, FCSB 29'UNCU SIRADA
Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.
4 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında.
Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.
SON İDMAN İSTANBUL'DA YAPILACAK
Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, idmanın ardından TSİ 16.20'de özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket edecek. TSİ 18.45'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Brezilyalı futbolcu Fred, mücadelenin oynanacağı National Arena'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.