FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk 16 için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Romanya ekiplerinden FCSB ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan haftalarda 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, FCSB karşısında deplasmanda kazanmak ve adını puan durumunda ilk 16'ya yazdırmak istiyor. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?