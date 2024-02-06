Federasyonlar ve kulüplerden 6 Şubat paylaşımları

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU:



"Tam bir yıl önce, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 şehrimizde milyonlarca vatandaşımızı etkileyerek, on binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hafızalarımıza büyük bir acıyla kazınan 6 Şubat 2023, sadece bir yas gününü değil; halkımızın dayanışma ve yardımseverlik ruhunu da temsil etmektedir. Deprem felaketlerinin ardından ülkemizin dört bir yanında başlatılan yardım seferberliklerinde basketbol camiamız da örnek bir duruş sergilemiştir. Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız, sponsorlarımız, taraftarlarımız kısacası basketbolumuzun bütün paydaşları tek vücut olarak birbirinden kıymetli projeler üretmiştir. Geçtiğimiz yıl; AFAD iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz "Basketköy" ile ailelere geçici bir yuva olmayı, depremin etkilediği şehirlerde gerçekleştirdiğimiz 12 DABO etkinlikleri ile yüzlerce çocuğumuzu sporun iyileştirici gücüyle tanıştırmayı amaçladık. Basketbolseverler tarafından bize emanet edilen yardımları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, liglerimizde oynanan karılaşmalar öncesi toplanan oyuncaklarla depremzede çocukların gülümsemesine vesile olmaya çalıştık. Basketbol ailemizin bütün fertlerine destekleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyor, böyle büyük bir camianın parçası olmaktan onur duyuyorum. Bugün de tıpkı geride bıraktığımız yılda olduğu gibi hepimizin kalbi depremden etkilenen yurttaşlarımız için çarpmaktadır. Ülkemizi vuran bu büyük felaketin yaralarını sarmak için daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Bu amaçla, hep birlikte ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 2023 deprem felaketlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acılı ailelere ve milletimize tekrar tekrar sabır diliyorum."





