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Federer, Nadal ve Djokovic'i geride bıraktı: Emma Navarro'nun serveti dudak uçuklattı

Wimbledon tenis turnuvasında mücadele eden Emma Navarro, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer gibi dünyaca ünlü tenis yıldızlarını servetiyle geride bırakarak en zengin raket oldu. Sporseverlerin ABD'li raketin yeteneğinden çok servetini konuştuğu kaydedildi.

Federer, Nadal ve Djokovic'i geride bıraktı: Emma Navarro'nun serveti dudak uçuklattı - 1

ABD'li tenisçi Emma Navarro, Wimbledon'da mücadele ediyor.

Turnuvanın iknici turunda dört kez Grand Slam Şampiyonu olan Naomi Osaka ile oynayacak 23 yaşındaki raketin serveti yeteneğinden fazla konuşuluyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Federer, Nadal ve Djokovic'i geride bıraktı: Emma Navarro'nun serveti dudak uçuklattı - 2

TOPLAM SERVETİNDEN FAZLA

Navarro'nun serveti, dünyanın en iyi tenis yıldızları Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal'ın toplam servetinden daha fazla.

Federer, Nadal ve Djokovic'i geride bıraktı: Emma Navarro'nun serveti dudak uçuklattı - 3

SERVETİ 1.5 MİLYAR DOLAR

Navarro, ABD'li milyarder iş adamı Ben Navarro'nun kızı ve mirasçısı.

Forbes'a göre babasının serveti 1.5 milyar dolar.  Federer'in serveti 500 milyon dolar, Djokovic'in serveti 240 milyon dolar.

Rafael Nadal'ın ise 220 milyon dolar.

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