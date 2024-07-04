Federer, Nadal ve Djokovic'i geride bıraktı: Emma Navarro'nun serveti dudak uçuklattı
Wimbledon tenis turnuvasında mücadele eden Emma Navarro, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer gibi dünyaca ünlü tenis yıldızlarını servetiyle geride bırakarak en zengin raket oldu. Sporseverlerin ABD'li raketin yeteneğinden çok servetini konuştuğu kaydedildi.
ABD'li tenisçi Emma Navarro, Wimbledon'da mücadele ediyor.
Turnuvanın iknici turunda dört kez Grand Slam Şampiyonu olan Naomi Osaka ile oynayacak 23 yaşındaki raketin serveti yeteneğinden fazla konuşuluyor.