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Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Lille'in rakibi oldu. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Kadıköy'de taraftarının önünde ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu - 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup etti.

Lugano 7. dakikada Mahmoud'un golüyle öne geçerken, ilk maçta hat-trick yapan Dzeko, rövanşta da sahneye çıkarak skora denge sağladı.

90+3. dakikada Szymanski sahneye çıkarak gol perdesini kapattı.

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Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu - 2

RAKİP LILLE

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'in rakibi oldu.

Lille ile oynanacak İlk maç 6 Ağustos'ta Fransa'da, rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu - 3

FRED OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 26. dakikasında Papadopoulos ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Fred kontrollerin ardından yeniden sahaya döndü.

Ancak Brezilyalı orta saha, yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak devam edemeyeceğini iletti. 

31. dakikada oyundan çıkan Fred, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu - 4

MOURINHO'NUN KADIKÖY’DE İLK RESMİ MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de ilk maçına çıktı.

Portekizli çalıştırıcıya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu - 5

Lugano'yu iki maçta da mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 10 çift ayaklı eleme turunu da geçmeyi başardı

Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu - 6
Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu - 7
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