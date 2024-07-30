Fenerbahçe 2 golle turladı: Lille'in rakibi oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Lille'in rakibi oldu. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Kadıköy'de taraftarının önünde ilk resmi maçına çıktı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup etti.
Lugano 7. dakikada Mahmoud'un golüyle öne geçerken, ilk maçta hat-trick yapan Dzeko, rövanşta da sahneye çıkarak skora denge sağladı.
90+3. dakikada Szymanski sahneye çıkarak gol perdesini kapattı.