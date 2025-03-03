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Fenerbahçe 2025 yılında hiç mağlup olmadı, yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Fenerbahçe 2025 yılında Süper Lig'de hiç mağlup olmadı. Tek beraberliğini ise Galatasaray derbisinde aldı. Sarı lacivertliler tüm kulvarlarda oynadığı maçlarda da yenilmeyerek 18 maçlık seri yakaladı.

Fenerbahçe 2025 yılında hiç mağlup olmadı, yenilmezlik serisi 18 maça çıktı - 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 2025 yılında Süper Lig'de hiç mağlup olmadı. Tek beraberliğini ise Galatasaray derbisinde aldı.

Sarı lacivertliler tüm kulvarlarda ise Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 mücadeleyi de kaybetmedi.

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Fenerbahçe 2025 yılında hiç mağlup olmadı, yenilmezlik serisi 18 maça çıktı - 2

Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe 2025 yılında hiç mağlup olmadı, yenilmezlik serisi 18 maça çıktı - 3

Fenerbahçe bu süreçte 46 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Fenerbahçe 2025 yılında hiç mağlup olmadı, yenilmezlik serisi 18 maça çıktı - 4

Sarı lacivertliler son olarak Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirmişti.

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