Fenerbahçe 2025 yılında hiç mağlup olmadı, yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 2025 yılında Süper Lig'de hiç mağlup olmadı. Tek beraberliğini ise Galatasaray derbisinde aldı.

Sarı lacivertliler tüm kulvarlarda ise Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 mücadeleyi de kaybetmedi.