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Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı: Zirve takibi sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını koruyarak zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı: Zirve takibi sürüyor - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Konuk ekip Juan'ın 25. dakikada kaydettiği golle öne geçti.

İkinci yarıda En Nesyri 46 ve 53. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 2-1'e getirdi. 

Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, golden iki dakika sonra muhteşem bir gole imza atarak farkı 2'ye çıkardı.

İzmir temsilcisinde Miroshi 82. dakikada attığı kafa golüyle farkı 1'e indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. 

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Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı: Zirve takibi sürüyor - 2

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 48'e yükseltti ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyarak zirve takibini sürdürdü. 

Göztepe ise 34 puanla 5. sırada bulundu. 

Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı: Zirve takibi sürüyor - 3

AVRUPA'DA EN FAZLA KAFA GOLÜ ATAN OYUNCU

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu Youssef En-Nesyri oldu.

Ayrıca yıldız golcü 2025 yılında Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan Fenerbahçe santrforu olmay başardı. (5 gol & 1 asist)

Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı: Zirve takibi sürüyor - 4

FERDİ KADIOĞLU'NDAN BU YANA İLK

Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ikinci kez ağları havalandıran Oğuz Aydın (Şubat 2024 vs Adana Demirspor), Ferdi Kadıoğlu'ndan (Temmuz 2020) bu yana Göztepe'ye bu bölgeden gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı: Zirve takibi sürüyor - 5

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Ağustos-Kasım 2022'den (Jorge Jesus) bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör yönetiminde altı karşılaşmalık seri yakaladı (Jose Mourinho).

Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı: Zirve takibi sürüyor - 6
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