Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı: Zirve takibi sürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını koruyarak zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Konuk ekip Juan'ın 25. dakikada kaydettiği golle öne geçti.
İkinci yarıda En Nesyri 46 ve 53. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 2-1'e getirdi.
Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, golden iki dakika sonra muhteşem bir gole imza atarak farkı 2'ye çıkardı.
İzmir temsilcisinde Miroshi 82. dakikada attığı kafa golüyle farkı 1'e indirse de maçın sonucunu değiştiremedi.