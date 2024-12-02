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Fenerbahçe 5'te 5 yaptı: Zirveyle puan farkını 3'e düşürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Fenerbahçe 5'te 5 yaptı: Zirveyle puan farkını 3'e düşürdü - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler 3. dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip ise 41. dakikada Okereke'nin golüyle skora denge sağladı.

78. dakikada sahneye çıkan Rodrigo Becao farkı 2'ye çıkarırken, 89. dakikada Edin Dzeko skoru 3-1'e getirdi.

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Fenerbahçe 5'te 5 yaptı: Zirveyle puan farkını 3'e düşürdü - 2

ZİRVEYLE PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 32'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Gaziantep FK ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.

Fenerbahçe 5'te 5 yaptı: Zirveyle puan farkını 3'e düşürdü - 3

FENERBAHÇE'NİN EN ERKEN GOLÜ

Gaziantep FK ağlarını havalandıran Oğuz Aydın, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti (02:07).

Fenerbahçe 5'te 5 yaptı: Zirveyle puan farkını 3'e düşürdü - 4

Rodrigo Becao, Mart 2023'ten (Udinese formasıyla) bu yana ilk lig golünü Gaziantep FK ağlarına gönderdi.

Fenerbahçe 5'te 5 yaptı: Zirveyle puan farkını 3'e düşürdü - 5
Fenerbahçe 5'te 5 yaptı: Zirveyle puan farkını 3'e düşürdü - 6
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