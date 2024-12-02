Fenerbahçe 5'te 5 yaptı: Zirveyle puan farkını 3'e düşürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler 3. dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip ise 41. dakikada Okereke'nin golüyle skora denge sağladı.
78. dakikada sahneye çıkan Rodrigo Becao farkı 2'ye çıkarırken, 89. dakikada Edin Dzeko skoru 3-1'e getirdi.