Fenerbahçe 90+5'te penaltı kazandı, karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçının 90+5. dakikasında kazandığı penaltı tartışmalara neden oldu. Fenerbahçeli futbolcular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarparak dışarı çıktığına yönelik itirazda bulunurken Kasımpaşa tarafından penaltı kararına ititraz edildi. Maç sonrası eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.
Süper Lig'in 27 haftasında Fenerbahçe sahadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 berabere giderken Fenerbahçeli futbolcular 90+5. dakikada sol kanattan gelen topun Yunus Emre Gedik'in eline çarparak dışarı çıktığına yönelik itirazda bulundu.
İtirazların ardından bir süre VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyonu yakından inceleme kararı aldı. Yaşanan pozisyonu VAR'da izleyen hakem Aydın, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.