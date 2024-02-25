Fenerbahçe 90+5'te penaltı kazandı, karar doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Maç sonrası görüntüleri izleyen eski hakemler, penaltı kararını yorumladı.



Eski hakemlerden Deniz Çoban, "Bu açıdan bakınca ele geldi ya da gelmedi diyemem. Dokunuyorsa eğer yumruğa dokunmuş gibi gözüküyor. VAR müdahalesi bu pozisyonda başından sonuna kadar yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı vermiş. Doğru diyemeyeceğim o da yanlış. Bu pozisyon VAR'ın konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.