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Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu) - 1

Fenerbahçe zirvede farkı azaltmak için sahaya çıkıyor.

Sarı Lacivertliler, lider Galatasaray'ın Hatay deplasmanında 2 puan bıraktığı 20. haftada, Adana Demirspor'a saat 19.00'da konuk olacak.

Son iki maçını kazanan Mourinho'nun ekibi, serisini sürdürerek zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya düşürmenin peşinde.

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Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu) - 2

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Livakovic kafilede yok.

Saint-Maximin gribal enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da kalırken, Samet Akaydin ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu) - 3

İLK 11

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Dzeko, En-Nesyri

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu) - 4

Ev sahibi Adana Demirspor ise 5 puanla ligin son basamağında.

Yeni Adana Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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