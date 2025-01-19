Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Fenerbahçe zirvede farkı azaltmak için sahaya çıkıyor.
Sarı Lacivertliler, lider Galatasaray'ın Hatay deplasmanında 2 puan bıraktığı 20. haftada, Adana Demirspor'a saat 19.00'da konuk olacak.
Son iki maçını kazanan Mourinho'nun ekibi, serisini sürdürerek zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya düşürmenin peşinde.