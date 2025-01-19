Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında (Muhtemel 11)

MUHTEMEL 11

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf, Aymbetov

Fenerbahçe: İrfan Can; Mert-Çağlar-Djiku; Oğuz-Amrabat-Fred-Kostic; Tadic; Dzeko ve En Nesyri onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.