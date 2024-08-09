NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'u sahasında yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Yeni transferler Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Ligde yeni sezonu Jose Mourinho yönetiminde çıkacak olan Fenerbahçe'nin sergileyeceği performans oldukça merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta) - 2

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta) - 3

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta) - 4

YENİ SEZON ÖNCESİ 5 TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şu ana dek 5 ismi kadrosuna kattı.

Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti.

Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta) - 5

KADRODA 16 YABANCI BULUNUYOR

Fenerbahçe, sezon öncesinde şu anda kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunduruyor.

Sarı-lacivertlilerin 14 yabancı hakkının tanındığı yeni sezon öncesinde kadrosundaki isimler şöyle:

Alexander Djiku (Gana), Allan Saint-Maximin (Fransa), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Dominik Livakovic (Hırvatistan), Dusan Tadic (Sırbistan), Edin Dzeko (Bosna Hersek), Fred Rodrigues (Brezilya), Jayden Oosterwolde (Hollanda), Luan Peres (Brezilya), Miguel Crespo (Portekiz), Miha Zajc (Slovenya), Rade Krunic (Bosna Hersek), Rodrigo Becao (Brezilya), Ryan Kent (İngiltere), Sebastian Szymanski (Polonya), Youssef En-Nesyri (Fas)

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta) - 6

FENERBAHÇE'NİN SON 5 SEZONDAKİ İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

2019-2020 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti.

2021-2022 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-2023 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER