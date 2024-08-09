Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'u sahasında yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Yeni transferler Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Ligde yeni sezonu Jose Mourinho yönetiminde çıkacak olan Fenerbahçe'nin sergileyeceği performans oldukça merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?