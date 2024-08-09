Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig'de ilk hafta)

FENERBAHÇE'NİN SON 5 SEZONDAKİ İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu.



Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.



2019-2020 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti.



2021-2022 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-2023 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı.



Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.