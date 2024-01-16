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Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, Adanaspor'u sahasında yenerek bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Fenerbahçe, rakibini yenerek tur atlamak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 2

FENERBAHÇE-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Adanaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 3

KAZANAN TAKIM BİR ÜST TURA YÜKSELECEK

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 4

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON BEKLENİYOR

Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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