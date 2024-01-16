Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, Adanaspor'u sahasında yenerek bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Adanaspor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Fenerbahçe, rakibini yenerek tur atlamak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?