Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de bu akşam AEK Larnaca'yı konuk edecek. Kıbrıs ekibini sahasında yenmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gruplardan lider olarak çıkmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, bugün UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında AEK Larnaca'yı, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk edecek. Heyecan dolu mücadele saat 22.00'da başlayacak.
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe, perşembe akşamı sahasında AEK Larnaca ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Beşiktaş karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Luan Peres ve Joshua King’in ise tedavilerine devam edildi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Rennes ile birlikte 4 puanı bulunuyor. 4 puanla grubun 2. sırasında yer alan Fenerbahçe'nin hemen arkasında 3 puanla AEK bulunuyor. Son sırada yer alan Dinamo Kiev'in ise gruplarda henüz puanı bulunmuyor.
Fenerbahçe, AEK'i yendiği taktirde 7 puan olacak ve grubun üçüncü sırasından bir hayli uzaklaşarak gruplardan çıkma şansını artıracak.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.