Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de AEK Larnaca'yı konuk edecek. Kıbrıs ekibini sahasında yenmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gruplardan lider olarak çıkmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, 6 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında AEK Larnaca'yı, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk edecek. Heyecan dolu mücadele saat 22.00'da başlayacak.
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe, perşembe akşamı sahasında AEK Larnaca ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Beşiktaş karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Luan Peres ve Joshua King’in ise tedavilerine devam edildi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Rennes ile birlikte 4 puanı bulunuyor. 4 puanla grubun 2. sırasında yer alan Fenerbahçe'nin hemen arkasında 3 puanla AEK bulunuyor. Son sırada yer alan Dinamo Kiev'in ise gruplarda henüz puanı bulunmuyor.
Fenerbahçe, AEK'i yendiği taktirde 7 puan olacak ve grubun üçüncü sırasından bir hayli uzaklaşarak gruplardan çıkma şansını artıracak.