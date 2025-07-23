Fenerbahçe-Al İttihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran mücadelede oynayacak mı?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, hem teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki takımı test etmek hem de yeni transferlerin performansını görmek adına bu karşılaşmayı oldukça önemsiyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe-Al İttihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını merak ediyor. Ayrıca hazırlık kampına katılan Jhon Duran’ın bu maçta oynayıp oynamayacağı da taraftarlar arasında büyük ilgi görüyor. Peki, Fenerbahçe-Al İttihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran mücadelede oynayacak mı?
Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna bomba gibi bir giriş yapmayı hedefliyor. Yeni transferleriyle gücüne güç katan Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Ittihad karşısında kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?