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Fenerbahçe-Al İttihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran mücadelede oynayacak mı?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, hem teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki takımı test etmek hem de yeni transferlerin performansını görmek adına bu karşılaşmayı oldukça önemsiyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe-Al İttihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını merak ediyor. Ayrıca hazırlık kampına katılan Jhon Duran’ın bu maçta oynayıp oynamayacağı da taraftarlar arasında büyük ilgi görüyor. Peki, Fenerbahçe-Al İttihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran mücadelede oynayacak mı?

Fenerbahçe-Al İttihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran mücadelede oynayacak mı? - 1

Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna bomba gibi bir giriş yapmayı hedefliyor. Yeni transferleriyle gücüne güç katan Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Ittihad karşısında kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

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Fenerbahçe-Al İttihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran mücadelede oynayacak mı? - 2

FENERBAHÇE-AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, bu akşam hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe-Al İttihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran mücadelede oynayacak mı? - 3

JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

Fenerbahçe-Al İttihad hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Jhon Duran mücadelede oynayacak mı? - 4

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımını yalnız bırakacak.

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