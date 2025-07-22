NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, hem teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki takımı test etmek hem de yeni transferlerin performansını görmek adına bu karşılaşmayı oldukça önemsiyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını merak ediyor. Ayrıca hazırlık kampına katılan Jhon Duran’ın bu maçta oynayıp oynamayacağı da büyük ilgi görüyor. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 1

Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna bomba gibi bir giriş yapmayı hedefliyor. Yeni transferleriyle gücüne güç katan Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Ittihad karşısında kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 2

FENERBAHÇE-AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 3

JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı? - 4

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımını yalnız bırakacak.

DAHA FAZLA GÖSTER