Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, hem teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki takımı test etmek hem de yeni transferlerin performansını görmek adına bu karşılaşmayı oldukça önemsiyor. Taraftarlar ise Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını merak ediyor. Ayrıca hazırlık kampına katılan Jhon Duran’ın bu maçta oynayıp oynamayacağı da büyük ilgi görüyor. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?
Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna bomba gibi bir giriş yapmayı hedefliyor. Yeni transferleriyle gücüne güç katan Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Ittihad karşısında kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?