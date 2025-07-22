Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna bomba gibi bir giriş yapmayı hedefliyor. Yeni transferleriyle gücüne güç katan Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Ittihad karşısında kazanmak ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?