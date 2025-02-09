Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler Szymanski ve Talisca'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda golünü atan yeni transfer Talisca Süper Lig'de de siftah yaptı. Fenerbahçe bu skorla puanını 54'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik deplasmana çıktı.
Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden sarı lacivertliler, Alanyaspor'a konuk oldu.
GAIN Park'ta saat 16'da başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.
Sarı lacivertliler Szymanski ve Talisca'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda golünü atan yeni transfer Talisca Süper Lig'de de siftah yaptı.
Maçın ilk golünü kaydeden Szymanski, Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü attı.
Fenerbahçe bu skorla puanını 54'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.