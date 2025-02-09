Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı

Zorlu deplasmana 5 maçlık galibiyet serisiyle giden Mourinho'nun ekibinde 8 eksik vardı.



Kart cezalısı En Nesyri'nin yanı sıra, tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Diego Carlos, Yusuf, Becao ve Oosterwolde forma giyemedi.

Başka bir kulübe kiralanması için görüşme yapan yeni transfer Mimovic de kadroda yer almadı.