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Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler Szymanski ve Talisca'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda golünü atan yeni transfer Talisca Süper Lig'de de siftah yaptı. Fenerbahçe bu skorla puanını 54'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 1

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik deplasmana çıktı.

Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden sarı lacivertliler, Alanyaspor'a konuk oldu. 

GAIN Park'ta saat 16'da başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. 

Sarı lacivertliler Szymanski ve Talisca'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Türkiye Kupası'nda golünü atan yeni transfer Talisca Süper Lig'de de siftah yaptı.

Maçın ilk golünü kaydeden Szymanski, Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü attı. 

Fenerbahçe bu skorla puanını 54'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. 

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Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

9' Sakatlık geçiren Çağlar Söyüncü, oyuna devam edemedi. Yerine Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu. 

22' Fenerbahçe Szymanski'nin golüyle deplasmada 1-0 öne geçti. Bu gol Fenerbahçe'nin 4000. golü oldu. 

35' Fenerbahçe'de Milan Skriniar, sarı kart gördü.

42' Talisca'nın golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Talisca’ya gol sevinci sırasında pet su bardağı isabet etti. 

45+2 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

60' Fenerbahçe'de Amrabat sarı kart gördü.

70' Fenerabahçe'de Osayi-Samuel ve İsmail Yüksek oyuna girdi. Oğuz Aydın ve Anderson Talisca oyundan çıktı.

90+2 İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan, Szymanski yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

90+6 Maç sona erdi.

Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 3

Zorlu deplasmana 5 maçlık galibiyet serisiyle giden Mourinho'nun ekibinde 8 eksik vardı. 

Kart cezalısı En Nesyri'nin yanı sıra, tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Diego Carlos, Yusuf, Becao ve Oosterwolde forma giyemedi.

Başka bir kulübe kiralanması için görüşme yapan yeni transfer Mimovic de kadroda yer almadı. 

Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 4

FENERBAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK

 Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Erzurumspor FK maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşmada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesinde ilk 11'de görev alan Ertuğrul Çetin, Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun yer almadı. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Kostic, Szymanski, Dzeko, Fred ve Tadic, karşılaşmaya başladı.

Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 5

 Alanya temsilcisi de 7 yeni isimle başladı

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçındaki ilk 11'den 7 ismi değiştirdi.

Kupa maçında yer alan Nejdet Nezir Bilin, Bera Çeken, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Arda Usluoğlu'nun yerine Lima, Efecan Karaca, Hwang, Richard, Balkovec, Yusuf Özdemir ve Hadergjonaj Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, son lig maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 6

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hedergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Efe, Fatih, Augusto, Yusuf, Hwang.

Fenerbahçe: Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, Talisca.

Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 7

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Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 8
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 9
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 10
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 11
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 12
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 13
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 14
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 15
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 16
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 17
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 18
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 19
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 20
Fenerbahçe, Alanya'da kazandı yeni transfer ilk golünü attı - 21
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