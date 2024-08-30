Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
İlk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe puanını 10'a çıkartmayı hedefliyor.
Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ise ligde çıktığı ilk 3 maçta da galibiyet alamazken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ise ligdeki ilk 3 maçında galibiyetle tanışamadı ve 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
İLK 11
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski,Saint-Maximin, Dzeko.
Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan Bayır, Efecan, Cordova, Serdar, Richard, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj
CANLI ANLATIM
1' Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
43' GOL! Fenerbahçe Dusan Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti.
45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
45+2' Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.