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Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım) - 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İlk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe puanını 10'a çıkartmayı hedefliyor. 

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor ise ligde çıktığı ilk 3 maçta da galibiyet alamazken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. 

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ise ligdeki ilk 3 maçında galibiyetle tanışamadı ve 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski,Saint-Maximin, Dzeko.

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan Bayır, Efecan, Cordova, Serdar, Richard, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

43' GOL! Fenerbahçe Dusan Tadic'in golüyle 1-0 öne geçti.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

45+2' Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım) - 2

30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım) - 3

Ayrıca Fenerbahçe oyuncuları maç öncesi üzerinde ''Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun'' yazılı pankart taşıdı.

Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım) - 4

AMRABAT TARAFTARLARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor müsabakasında tribünde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.

DAUM UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.

Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

SERDAR DURSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.

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Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım) - 6
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