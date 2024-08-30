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Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

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Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 2

MERT HAKAN YANDAŞ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.

Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 3

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski,Saint-Maximin, Dzeko.

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan Bayır, Efecan, Cordova, Serdar, Richard, Balkovec, Makouta, Yusuf, Hadergjonaj

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu - 4

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

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