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Fenerbahçe alarma geçti: İrfan Can Kahveci paniği

Fenerbahçe'yle sözleşmesinde son sezona giren ve henüz kontrat yenilemeyen İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak ediliyor. Sarı-lacivertliler milli oyuncuyu elinden kaçırmak istemezken, Jose Mourinho'nun daha fazla süre vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe alarma geçti: İrfan Can Kahveci paniği - 1

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu hem gol hem de asist katkısı olarak çift haneli rakamlarda tamamlayan İrfan Can Kahveci, bu sezon Mourinho yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Bu sezon 11 resmi maçta 416 dakika süre alan milli oyuncu, sadece ligdeki Adana Demirspor mücadelesinde 90 dakika sahadaydı. 

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Fenerbahçe alarma geçti: İrfan Can Kahveci paniği - 2

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin İrfan Can ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde imza aşamasına gelinememesinin ardından alarm durumuna geçtiği öne sürüldü.

İrfan'ın milli arada Karadağ ve İzlanda mücadelelerinde gösterdiği performansın bu durumda etkili olduğu kaydedildi.

29 yaşındaki oyuncunun daha fazla süre almak istediği ve Portekizli çalıştırıcının bu durumu tersine çevirmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

Fenerbahçe alarma geçti: İrfan Can Kahveci paniği - 3

Fenerbahçe ile sözleşmesinde son sezona giren İrfan, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 1 gol atıp,1 asistlik skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe alarma geçti: İrfan Can Kahveci paniği - 4

Ayrıca Jose Mourinho'nun İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Cengiz Ünder'i de kazanmak ve daha fazla süre verebilmek için yeni planlar üzerinde çalıştığı kaydedildi.

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