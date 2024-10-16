Fenerbahçe alarma geçti: İrfan Can Kahveci paniği
Fenerbahçe'yle sözleşmesinde son sezona giren ve henüz kontrat yenilemeyen İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak ediliyor. Sarı-lacivertliler milli oyuncuyu elinden kaçırmak istemezken, Jose Mourinho'nun daha fazla süre vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu hem gol hem de asist katkısı olarak çift haneli rakamlarda tamamlayan İrfan Can Kahveci, bu sezon Mourinho yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Bu sezon 11 resmi maçta 416 dakika süre alan milli oyuncu, sadece ligdeki Adana Demirspor mücadelesinde 90 dakika sahadaydı.