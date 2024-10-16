Fenerbahçe alarma geçti: İrfan Can Kahveci paniği

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin İrfan Can ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde imza aşamasına gelinememesinin ardından alarm durumuna geçtiği öne sürüldü.

İrfan'ın milli arada Karadağ ve İzlanda mücadelelerinde gösterdiği performansın bu durumda etkili olduğu kaydedildi.

29 yaşındaki oyuncunun daha fazla süre almak istediği ve Portekizli çalıştırıcının bu durumu tersine çevirmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.