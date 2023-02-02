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Fenerbahçe-ALBA Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın akşam sahasında ALBA Berlin'i ağırlayacak. Euroleague'de geride kalan 22 haftada 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe-ALBA Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-ALBA Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko yarın akşam sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'le karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında ALBA Berlin'le karşılaşan Fenerbahçe Beko sahadan 104-75'lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe-ALBA Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-ALBA Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-ALBA Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunan ALBA Berlin ise son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe-ALBA Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

İLK MAÇI FENERBAHÇE RAHAT KAZANMIŞTI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 104-75'lik skorla kazanmıştı.

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