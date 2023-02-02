THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko yarın akşam sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'le karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında ALBA Berlin'le karşılaşan Fenerbahçe Beko sahadan 104-75'lik skorla galip ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe-ALBA Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?