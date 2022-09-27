Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali)

Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında Fenerbahçe ve Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.
Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.
Lacivert-beyazlılar, yarınki müsabakayla bu organizasyonda 24. kez boy gösterecek.
Anadolu Efes, 12 kezle bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olurken, Fenerbahçe 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.
Fenerbahçe'de tedavi süreci devam eden Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri ve Tarık Biberovic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.
Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.
Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele edecek.