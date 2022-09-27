Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali)

2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.



Lacivert-beyazlılar, yarınki müsabakayla bu organizasyonda 24. kez boy gösterecek.



Anadolu Efes, 12 kezle bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olurken, Fenerbahçe 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.