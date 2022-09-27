NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali)

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde yarın Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonu Anadolu Efes'in final maçı mücadelesi tüm basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali) - 1

Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında Fenerbahçe ve Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali) - 2

ANADOLU EFES, KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali) - 3

2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.

Lacivert-beyazlılar, yarınki müsabakayla bu organizasyonda 24. kez boy gösterecek.

Anadolu Efes, 12 kezle bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olurken, Fenerbahçe 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali) - 4

FENERBAHÇE-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali) - 5

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK

Fenerbahçe'de tedavi süreci devam eden Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri ve Tarık Biberovic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali) - 6

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Cumhurbaşkanlığı Kupası finali) - 7

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele edecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER