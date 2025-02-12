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Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak. Öte yandan mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak. Peki, Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. İki maç üzerinden oynanacak play off turunda avantajlı skoru elde eden takım son 16'ya yükselecek. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe-Anderlecht maçı hakkında bilgiler...

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Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Fenerbahçe-Anderlecht mücadelesi, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda lig aşamasında oldukça zorlu ekiplerle karşı karşıya geldi.

Sırasıyla Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente, İngiltere'den Manchester United, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu aşamada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik elde etti ve 10 puanla 24. sırada ligi tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim ile karşılaşan konuk ekip ise 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 14 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ


Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

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