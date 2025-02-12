Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak. Öte yandan mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak. Peki, Fenerbahçe-Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. İki maç üzerinden oynanacak play off turunda avantajlı skoru elde eden takım son 16'ya yükselecek. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe-Anderlecht maçı hakkında bilgiler...