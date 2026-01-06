Fenerbahçe anlaştı, yıldız isim takım arkadaşlarına veda etti! Matteo Guendouzi imza için geliyor

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Matteo Guendouzi, takım arkadaşlarına veda etti.

25 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu için Lazio'ya 25 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.