Fenerbahçe anlaştı, yıldız isim takım arkadaşlarına veda etti! Matteo Guendouzi imza için geliyor
06.01.2026 12:46
NTV - Haber Merkezi
Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, transferde bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemine Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın bonservisini alarak başlayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan Mert Günok'un da transferinde sona yaklaşmıştı.
Orta saha transferi de yapması beklenen Fenerbahçe'nin gündemine Lazio'dan Matteo Guendouzi gelmişti.
TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Matteo Guendouzi, takım arkadaşlarına veda etti.
25 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu için Lazio'ya 25 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fransız futbolcu ve sarı-lacivertliler arasında anlaşma sağlandığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin Lazio kulübüyle de anlaşmaya varmak için aşama kaydettiği ve önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin olabileceği ifade edilmişti.