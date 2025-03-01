Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Galatasaray’ın Kasımpaşa’ya konuk olacağı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Konuk ekipte sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk sakatlıkları sebebiyle Jakub Kaluzinski ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Derbi mücadelesi sonrası cezalı duruma düşen Jose Mourinho kulübede olmayacak. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasının başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanal…