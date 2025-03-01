Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Antalyaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, ligde oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmazken Akdeniz ekibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray, beraberliğinin ardından tekrar yükselişe geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde gözler, Talisca, En- Nesyri, Dzeko, Szymanski, Tadic gibi yıldızlarda olacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin bilgiler…
Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Galatasaray’ın Kasımpaşa’ya konuk olacağı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Konuk ekipte sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk sakatlıkları sebebiyle Jakub Kaluzinski ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Derbi mücadelesi sonrası cezalı duruma düşen Jose Mourinho kulübede olmayacak. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasının başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanal…