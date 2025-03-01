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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Antalyaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, ligde oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmazken Akdeniz ekibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray, beraberliğinin ardından tekrar yükselişe geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde gözler, Talisca, En- Nesyri, Dzeko, Szymanski, Tadic gibi yıldızlarda olacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin bilgiler…

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Galatasaray’ın Kasımpaşa’ya konuk olacağı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Konuk ekipte sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk sakatlıkları sebebiyle Jakub Kaluzinski ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Derbi mücadelesi sonrası cezalı duruma düşen Jose Mourinho kulübede olmayacak. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasının başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanal…

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe ve Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele 2 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? - 3

PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICI CEZALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? - 4

AKDENİZ EKİBİNDE 4 EKSİK

Fenerbahçe maçında sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi, haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? - 5

SARI-LACİVERTLİLER 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor.

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