NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor ile mücadele edecek. Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik alarak toplamda 12 puana sahip olan Fenerbahçe ligin 4. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe bu hafta Antalyaspor karşısında kazanmak ve zirve yarışını sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta - 1

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, bu hafta Antalyaspor'u taraftarının da desteğiyle yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta - 2

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta - 3

FENERBAHÇE'DE HEDEF 3 PUAN

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta - 4

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER