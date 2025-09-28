Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 7. hafta
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor ile mücadele edecek. Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik alarak toplamda 12 puana sahip olan Fenerbahçe ligin 4. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe bu hafta Antalyaspor karşısında kazanmak ve zirve yarışını sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, bu hafta Antalyaspor'u taraftarının da desteğiyle yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?