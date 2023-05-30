Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta)

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Antalyaspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk için hala şansı olan Fenerbahçe, bu akşam Antalyaspor'u yenerek Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.
GALATASARAY'IN 5 PUAN GERİSİNDE
Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, bu akşam karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.