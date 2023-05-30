NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mutlak galibiyet almak için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, bir yandan da Galatasaray'ın bu akşam mağlup olmasını bekleyecek. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta) - 1

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Antalyaspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk için hala şansı olan Fenerbahçe, bu akşam Antalyaspor'u yenerek Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta) - 2

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta) - 3

KUPADA FİNALE YÜKSELDİ

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

GALATASARAY'IN 5 PUAN GERİSİNDE

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala, bu akşam karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta) - 4

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER