Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta)

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Antalyaspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk için hala şansı olan Fenerbahçe, bu akşam Antalyaspor'u yenerek Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?