Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için anlaşma sağlanırken, Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. Peki Fenerbahçe forması giymek için gün sayan Tuta kimdir, kaç yaşında ve hangi takımların formasını giydi? İşte Fenerbahçe'nin müstakbel stoperi hakkında merak edilenler...
Süper Lig ekipleri, 7 Şubat'a kadar açık kalacak ara transfer pencersinde çalışmalarına başlarken, Fenerbahçe; stoper bölgesine takviye isteyen Mourinho'nun isteği doğrusunda rotasını Bundesliga'ya çevirdi.