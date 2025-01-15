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Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için anlaşma sağlanırken, Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. Peki Fenerbahçe forması giymek için gün sayan Tuta kimdir, kaç yaşında ve hangi takımların formasını giydi? İşte Fenerbahçe'nin müstakbel stoperi hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 1

Süper Lig ekipleri, 7 Şubat'a kadar açık kalacak ara transfer pencersinde çalışmalarına başlarken, Fenerbahçe; stoper bölgesine takviye isteyen Mourinho'nun isteği doğrusunda rotasını Bundesliga'ya çevirdi.

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Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 2

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile bir süredir pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Tuta (25) transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 3

Brezilyalı stoper ile sözleşme ayrıntılarını konuşan Fenerbahçe, Tuta'yı 20 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 4

Sarı lacivertlileri Tuta için Frankfurt'a 10 milyon ve bonuslar şeklinde bir teklif yaptı.

Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 5

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ TUTA KİMDİR?

4 Temmuz 1999'da Sao Paolo'da dünyaya gelen Lucas Silva Melo 'Tuta' adıyla biliniyor.

Tuta, 2017 yılına kadar Sao Paolo'nun çeşitli yaş gruplarında forma giydi.

2019'da Bundesliga temsilcisi E. Frankfurt'a transfer olan Brezilyalı stoper, 2019-20 sezonunu Belçika temsilcisi Kortrijk'te kiralık olarak geçirdi.

2024-25 sezonunda Bundesliga'da 23 maça çıkan Tuta, 1911 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 6
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 7
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 8
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi ve hakkında merak edilenler - 9
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