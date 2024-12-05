Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Galatasaray-Eyüpspor maçında Eyüpspor'un hakem hatalarına maruz kaldığını ifade eden Ilıcalı, tartışmalı pozisyonları İngiliz hakem Mark Clattenburg'a incelettiklerini söyledi. Ilıcalı "Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tepki gösterdi.
A Spor yayınına katılan Ilıcalı, Galatasaray-Eyüpspor maçında Özbek'in iddialarının aksine Eyüpspor'un da hakkının yendiğini ifade etti.