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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Galatasaray-Eyüpspor maçında Eyüpspor'un hakem hatalarına maruz kaldığını ifade eden Ilıcalı, tartışmalı pozisyonları İngiliz hakem Mark Clattenburg'a incelettiklerini söyledi. Ilıcalı "Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş - 1

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

A Spor yayınına katılan Ilıcalı, Galatasaray-Eyüpspor maçında Özbek'in iddialarının aksine Eyüpspor'un da hakkının yendiğini ifade etti.


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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş - 2

Ilıcalı, "Dursun Özbek Galatasaray-Eyüpspor maçıyla ilgili isyanı var. Davinson Sanchez'in 50. dakikada kırmızı kart görmesi gerekiyordu ve Eyüpspor'un son dakikada net penaltısı verilmedi. Galatasaray'ın itiraz ettiği 2 pozisyon var. Eyüpspor'un ilk golünde faul olduğu söylüyor ben Avrupa'da öyle gol iptali görmedim. Tut ki bu iki pozisyonda da haklı olsunlar toplamda dört fahiş hata var ikisi Galatasaray, ikisi Eyüpspor aleyhine. Galatasaray'ı hakkını yendiğine inandırmaya çalıştıkları bir tiyatro var ortada." dedi. 


Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş - 3

Ilıcalı, gösterdiği tepkinin Galatasaray kulübüne değil Galatasaray yöneticilerine olduğunu vurguladı.

Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i defalarca yüz yüze yayına çıkmaya davet ettiğini ve kabul görmediğini söyledi.


Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş - 4

Fenerbahçe Asbaşkanı, bu konuyla birlikte Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ile birlikte yapmayı planladıkları tartışmalı pozisyonları yabancı hakem tarafından değerlendirme programının iptal olmasıyla ilgili Özbek ve Hatipoğlu'na tepki gösterdi.

Ilıcalı, bu planın iptal olmasına rağmen kendi tartışmalı gördükleri pozisyonları İngiliz hakem Mark Clattenburg'a incelettiklerini söyledi ve rakamları açıkladı.


Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş - 5

Ilıcalı, ''Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakem Mark Clattenburg'a pozisyonları incelettik. Galatasaray'a 39 sarı kart yerine 23 sarı kart verilmiş. Toplam 16 tane az sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. Hatırlıyorsunuz, bunları tartışacak durumda değiliz. Alanyaspor maçında 10. dakikada 10 kişi kalmaları gerekiyordu. Beşiktaş maçını biliyorsunuz. Galatasaray'ın 3 golünün iptal edilmesi lazım. Fenerbahçe'nin de 6 penaltısı verilmemiş. Niye kaçtıklarını anlamak istiyorsanız, durum bu!"

Ilıcalı, Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra kendisine anlamsız operasyonlar yapıldığını söyledi.


Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş - 6

Ilıcalı, çok konuşulan Anderson Talisca transferiyle ilgili ise ''Aldık diyemem, istediğimiz şartlar oluşursa bu transfer gerçekleşebilir.'' ifadelerini kullandı.

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