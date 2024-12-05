Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın 16 sarı 3 kırmızı kartı verilmemiş

Ilıcalı, "Dursun Özbek Galatasaray-Eyüpspor maçıyla ilgili isyanı var. Davinson Sanchez'in 50. dakikada kırmızı kart görmesi gerekiyordu ve Eyüpspor'un son dakikada net penaltısı verilmedi. Galatasaray'ın itiraz ettiği 2 pozisyon var. Eyüpspor'un ilk golünde faul olduğu söylüyor ben Avrupa'da öyle gol iptali görmedim. Tut ki bu iki pozisyonda da haklı olsunlar toplamda dört fahiş hata var ikisi Galatasaray, ikisi Eyüpspor aleyhine. Galatasaray'ı hakkını yendiğine inandırmaya çalıştıkları bir tiyatro var ortada." dedi.





