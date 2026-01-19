Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada
19.01.2026 13:16
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde 11 puanla 12. sırada yer alan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında kazanması halinde ilk 8 için avantaj elde etmiş olacak. Fenerbahçe-Aston Villa Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Fenerbahçe-Aston Villa Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?
FENERBAHÇE-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi grup aşaması mücadelesi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak takip edilebilecek.
FENERBAHÇE-ASTON VİLLA MAÇI BİLET FİYATLARI
Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK – MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL