Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk 8 için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde 11 puanla 12. sırada yer alan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında kazanması halinde ilk 8 için avantaj elde etmiş olacak. Fenerbahçe-Aston Villa Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?