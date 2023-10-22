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Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmadan notlar ve canlı anlatım haberimizde yer alıyor.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 1

Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

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Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 2

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi kadroya almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda değerlendirmediği Bright Osayi-Samuel'i ise Oosterwolde'nin yerine ilk 11'de oynattı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alekander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-lacivertilerde İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 3

CENGİZ ÜNDER 6 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, 6 maçın ardından kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin ligde Antalyaspor ile oynadığı müsabakanın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan uzak kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçıyla sahalara döndü.

Cengiz, söz konusu süreçte ligde 4, Avrupa'da ise 2 olmak üzere 6 maçta forma giyemedi.

Milli oyuncu, son olarak 17 Eylül tarihinde Kadıköy'de Antalyaspor ile oynanan maçta kadroda yer almıştı.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 4

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra topuğundaki sakatlık sebebiyle Mert Hakan, teknik heyet kararıyla da Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 5

TRİBÜNLERDEN VOLKAN DEMİREL'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, efsane futbolcuları arasında yer alan Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertliler, uzun yıllar takımlarının kalesini koruyan, kaptanlık yapan ve daha sonra teknik heyette yer alan Volkan Demirel'i alkışlarla karşıladı.

Volkan Demirel'i tribünlere davet eden taraftarlar, eski oyuncularına çiçek verdi. Ardından Volkan Demirel, kendisine hediye edilen Fenerbahçe atkısını boynuna taktı. Son olarak taraftarlarla fotoğraf çektiren Demirel, tribünleri selamlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e maç başlama vuruşunun hemen öncesinde çiçek verdi.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 6

FENERBAHÇE'DEN HATAYSPOR'A PANKARTLI KARŞILAMA

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine "hoş geldin" jesti yaptı.

6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle geçtiğimiz sezonun kalanında lig serüvenine devam edemeyen, bu sezon da antrenmanlarını İstanbul'da yapıp iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, Fenerbahçe deplasmanında "Evinize hoş geldiniz Hatayspor" pankartıyla karşılandı.

Sarı-lacivertli yetkililer, Atakaş Hataysporlu futbolcuların stadyuma gireceği otopark noktasına "Hatay'ın yanındayız" afişi ve "Evinize hoş geldiniz Hatayspor" pankartı astı.

Öte yandan Hatayspor ısınmak için sahaya çıktığı anda, saha içi reklam panolarında "Evine Hoş Geldin Volkan Demirel", "Hatay Bizim de Şahsi Meselemizdir" ve "Fenerbahçe Hatay Halkının Yanında" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 7

İSRAİL'E TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Kale arkası tribününde Filistin bayrağı açan sarı-lacivertliler, "Gazze'deki zulme dur de" yazılı pankart astı. Taraftarlar "Kahrolsun İsrail" tezahüratları da yaptı.

Öte yandan her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!" pankartıyla çıktı.

Ayrıca maç öncesinde Gazze'de hayatını kaybeden siviller için yapılan saygı duruşu sırasında taraftarlar "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 8

MAÇTAN DAKİKALAR VE CANLI ANLATIM

1. dakika maç başladı.

7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ters kanada gönderdiği pasta topla buluşan Tadic, soldan kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Szymanski, kaleciden önce kayarak topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

15. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Osayi-Samuel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.

21. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasında yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu Fred tamamlamak istedi ancak defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım) - 9

MAÇTAN DAKİKALAR VE CANLI ANLATIM

25. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Dzeko, Burak Bekaroğlu tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

39. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Erce Kardeşler'in orta sahaya gönderdiği pasta araya giren Fred bekletmeden müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

42. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski'yle verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu savunma kornere gönderdi.

Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı.

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