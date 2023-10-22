Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Canlı anlatım)

MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi kadroya almadı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda değerlendirmediği Bright Osayi-Samuel'i ise Oosterwolde'nin yerine ilk 11'de oynattı.
Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alekander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'de görev yaptı.
Sarı-lacivertilerde İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.