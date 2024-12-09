Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e çıkardı. Sıradaki rakip ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao olacak. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçına geri sayım başladı. Pek çok futbolsever, bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı tarihi...