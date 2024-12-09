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Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e çıkardı. Sıradaki rakip ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao olacak. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçına geri sayım başladı. Pek çok futbolsever, bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı tarihi...

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Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak mücadele ,11 Aralık Çarşamba günü TSİ 18.30'da başlayacak.

Müsabaka, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.

Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic Davor Beljo ve Antoni Bandic üstlenecek.

VAR koltuğunda Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev yapacak.

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FRED CEZALI OLACAK


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Slavia Prag karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında iç sahada oynanacak Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.

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