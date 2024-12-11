Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İspanya'nın bu sene formda olan ekiplerinden Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe, galibiyet sayısını bu maçla birlikte 3'e yükseltmek ve gruplarda 11 puana yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?