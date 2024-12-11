Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, sahasında zorlu Athletic Bilbao engelini 3 puanla geçmek ve puan sıralamasında yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İspanya'nın bu sene formda olan ekiplerinden Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe, galibiyet sayısını bu maçla birlikte 3'e yükseltmek ve gruplarda 11 puana yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?