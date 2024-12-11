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Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, sahasında zorlu Athletic Bilbao engelini 3 puanla geçmek ve puan sıralamasında yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İspanya'nın bu sene formda olan ekiplerinden Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe, galibiyet sayısını bu maçla birlikte 3'e yükseltmek ve gruplarda 11 puana yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak - 2

FENERBAHÇE-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak - 3

MAÇIN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Becao-Djiku-Mert
İsmail-Amrabat, Tadic-Szymanski-Saint-Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Jauregizar, De Galarreta, Sancet, Inaki Williams, Nico Williams, Guruzeta

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak - 4

MÜCADELEYİ BOSNALI HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak - 5

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak - 6

ÇAĞLAR TEKRAR TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa'da 280. maçına çıkacak - 7

AVRUPA'DA 280. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 280. karşılaşmasına oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 279 müsabakada 111 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 398 gol gördü.

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