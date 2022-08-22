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Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti. Peki Fenerbahçe-Austria Wien rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçına dair tüm merak edilenler...

Haberler - ntv.com.tr 22.08.2022 - 13:59

Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yendi.

Tur için büyük avantaj yakalayan , rövanş maçında da iyi bir skor alıp UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor. 

Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Austria Wien play-off eşleşmesi rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak. 

Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i  ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5
Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

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