Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 22.08.2022 - 13:59
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yendi.
Tur için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rövanş maçında da iyi bir skor alıp UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.
Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.
Fenerbahçe-Austria Wien play-off eşleşmesi rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.