Fenerbahçe-Austria Wien Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yendi.

Tur için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rövanş maçında da iyi bir skor alıp UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor.