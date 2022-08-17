Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 17.08.2022 - 17:55
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yolunda avantaj arıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak.
Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.
Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli ekipte cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.
Austria Wien-Fenerbahçe play-off eşleşmesinde ilk mücadele 18 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.