Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü 2025: Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN AVRUPA LİGİ'NE

Sarı-lacivertli takım Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan rekabete başlamıştı. İlk olarak Feyenoord ile karşılaşan temsilcimiz 2-1 yenik ayrılmıştı. Ancak rövanş karşılaşmasında ise kazanan taraf 5-2 skorla Fenerbahçe oldu ve adını play-off'lara yazdırdı.





Play-off ilk karşılşamasında Fenerbahçe, Benfica'yı konuk etti, maç 0-0 berabere tamamlandı. İkinci maç da 1-0 Benfica üstünlüğü ile noktalandı. Böylece temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı.