Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü 2025: Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe; Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Victoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb ile gerçekleştirdiği oyunda 3-1 mağlup olurken Nice müsabakasından ise 2-1 galip ayrıldı. Taraftarlar Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimine odaklandı. İşte, Fenerbahçe fikstürü...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılmıştı. Ancak takım, play-off'larda Benfica'ya karşı kaybederek Avrupa Ligi'ne gitti. Lig'de henüz iki maça çıkan temsilcimiz, 6 mücadelede daha yer alacak. 1 yenilgi, 1 galibiytle Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumunda 20. sırada yer alıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçları ne zaman?