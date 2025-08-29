Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin eşleştiği takımlar ve maç fikstürü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne lig aşamasından dahil oldu. 29 Ağustos günü gerçekleşecek kura çekimi ile sarı lacivertli takımın rakipleri kesinleşirken fikstürü de belli oluyor. Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında elenerek Avrupa Ligi'nde mücadele şansı yakalayan Fenerbahçe, kura çekimine 2. torbadan katılıyor. Lig aşaması maçları 24 Eylül'de başlıyor. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri ve maç takvimi...
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları başlıyor. Bu etapta kura çekimi 29 Ağustos günü yapılıyor. Kura çekimi 4 torbada yer alan 8 takım için gerçekleşiyor. Buna göre Avrupa Ligi lig aşamasında top koşturacak 32 takımın rakipleri, maç tarihi ve saatleri netleşiyor. Fenerbahçe de her torbadan 2 takımla oynayacak. Kendi evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu.