Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin eşleştiği takımlar ve maç fikstürü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne lig aşamasından dahil oldu. 29 Ağustos günü gerçekleşecek kura çekimi ile sarı lacivertli takımın rakipleri kesinleşirken fikstürü de belli oluyor. Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında elenerek Avrupa Ligi'nde mücadele şansı yakalayan Fenerbahçe, kura çekimine 2. torbadan katılıyor. Lig aşaması maçları 24 Eylül'de başlıyor. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri ve maç takvimi...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları başlıyor. Bu etapta kura çekimi 29 Ağustos günü yapılıyor. Kura çekimi 4 torbada yer alan 8 takım için gerçekleşiyor. Buna göre Avrupa Ligi lig aşamasında top koşturacak 32 takımın rakipleri, maç tarihi ve saatleri netleşiyor. Fenerbahçe de her torbadan 2 takımla oynayacak. Kendi evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe, avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonda yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ne lig etabından başlayacak.

Fenerbahçe'nin rakipleri şu şekilde;

Dinamo Zagreb (Deplasman)

Aston Villa (İç saha)

Ferencvaros (İç saha)

Viktoria Plzen (Deplasman)

Nice (İç saha)

FCSB (Deplasman)

Stuttgart (İç saha)

Brann (Deplasman)

HANGİ TAKIM KAÇINCI TORBADAN KURAYA KATILACAK?

1. TORBA

Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
Salzburg
Aston Villa

2. TORBA

FENERBAHÇE
Braga
Kızılyıldız
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludogorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice

4. TORBA

Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann

FİKSTÜR SONRADAN AÇIKLANACAK

Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe’nin rakipleri belli olduktan sonra oynayacağı maçların fikstürü UEFA tarafından sonradan açıklanacak.

Avrupa Ligi’nde maçlar 24-25 Eylül'de başlayacak. 29 Ocak’ta ise lig etabı tamamlanacak play-off kurası 30 Ocak 2026 tarihinde çekilecek.

