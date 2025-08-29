Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin eşleştiği takımlar ve maç fikstürü

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları başlıyor. Bu etapta kura çekimi 29 Ağustos günü yapılıyor. Kura çekimi 4 torbada yer alan 8 takım için gerçekleşiyor. Buna göre Avrupa Ligi lig aşamasında top koşturacak 32 takımın rakipleri, maç tarihi ve saatleri netleşiyor. Fenerbahçe de her torbadan 2 takımla oynayacak. Kendi evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu.