Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçı: Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasının İskoç ekibi Rangers ile gerçekleştirdi. Maçın galibi 2-1'lik skorla Ranger oldu. Fenerbahçe'nin tur şansı ise ikinci maçına kaldı. Spor severler ''Rangers - Fenerbahçe ikinci maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçları için gözler takvimde! Tek temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk müsabakasındaki mağlubiyetin ardından kazanma hedefiyle Rangers karşısına ikinci kez çıkıyor. İkinci maç Rangers ev sahipliğinde olacak. İşte, Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı detayları...