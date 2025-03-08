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Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçı: Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasının İskoç ekibi Rangers ile gerçekleştirdi. Maçın galibi 2-1'lik skorla Ranger oldu. Fenerbahçe'nin tur şansı ise ikinci maçına kaldı. Spor severler ''Rangers - Fenerbahçe ikinci maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçı: Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçları için gözler takvimde! Tek temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk müsabakasındaki mağlubiyetin ardından kazanma hedefiyle Rangers karşısına ikinci kez çıkıyor. İkinci maç Rangers ev sahipliğinde olacak. İşte, Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı detayları...

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Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçı: Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli ekibin Avrupa Ligi son 16 turu ikini maçı 13 Mart günü saat 23:00'de Ibrox Stayumu'nda olacak.

Mücadele TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Fenerbahçe, çeyrek finale çıkmak için Rangers karşısında top koşturacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçı: Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Avrupa Ligi çeyrek final maçları 10 Nisan - 17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları 1 - 8 Mayıs tarihlerinde olacak.
Final, 21 Mayıs 2025 tarihinde İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mamés Stadyumu'nda oynanacak.

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