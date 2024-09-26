Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurdu.



61 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.