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Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde Union SG ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılıklı birer kırmızı kartın çıktığı maçta Osayi cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 1

Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise'yı konuk etti. 

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetti. 

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Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 2

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

1' Maç başladı

İlk 15 dakikada Union SG, etkili ataklarla geldi. Livakovic, bu dakikalarda kurtarışlarıyla öne çıktı. 

20. dakikadan sonra sağlı solu kornerlerle baskıyı bulan Fenerbahçe 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti. 

Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ DEVRE

46' İkinci devre başladı

64' Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Osayi Samuel oyuna dahil oldu. Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kenara geldi.

74' Union Saint-Gilloise'de Kevin Mac Allister, En-Nesyri'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

75' Dzeko ve Mert Hakan oyuna girdi, En-Nesyri ile Cengiz Ünder oyundan alındı. 

81' Fenerbahçe'de Osayi'nin şutunda Burgess çarpan top ağlara gitti: 2-0

85' Cenk Tosun oyunda, Fred kenara geldi.

90' Osayi rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Union SG  bu pozisyon sonrası kazandığı penaltıyı kaçırdı.

90+3 Ross Sykes'ın golüyle skor 2-1'e geldi

90+6  Maç sona erdi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 3

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurdu.

61 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 4

CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görevlendirildi.

Sezon başında transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak Mourinho'nun takımda tuttuğu Cengiz, ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Cengiz Ünder, bu sezon ilk kez Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de oynatıldı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 5

EĞRİBAYAT SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin file bekçilerinden İrfan Can Eğribayat, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Diz ağrısı yaşayan İrfan Can'ın yerine 17 yaşındaki genç kaleci Ömer Bircan Camcı kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 6

İRFAN CAN KAHVECİ KAPTAN OLARAK SAHADA

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sahaya kaptan olarak çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren İrfan Can, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yedek kulübesinde olması nedeniyle kaptanlık pazubendini koluna taktı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 7

OSAYİ-SAMUEL 4 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat da bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.


Transfer döneminin son bölümünde kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Bright Osayi-Samuel, 4 maç sonra kadroda yer aldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan ve sırasıyla Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray müsabakalarında forma giyemeyen Osayi-Samuel, Union Saint-Gilloise maçıyla kadroya döndü.

Union Saint-Gilloise maçıyla 41 gün sonra yeniden kadroya dahil edilen Bright Osayi-Samuel, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 8

TRİBÜNLERDE YER YER BOŞLUKLAR DİKKATİ ÇEKTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçına beklenen ilgiyi göstermedi.

Taraftarlar, sezon başından beri tüm maçlarda Kadıköy'ün tamamını doldururken, bu maçta yer yer boşluklar dikkati çekti.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 9

4 İSİM STATÜ GEREĞİ YOK

UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Filip Kostic statü gereği forma giyemiyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 10

Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'ye elenen Union SG, Belçika liginde 8 haftanın sonunda 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ayrıca Belçika temsilcisi son 4 maçında gol kaydedemedi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 11

Organizasyonun 36 takımlı yeni formatında 8 rakiple karşılaşacak sarı lacivertliler, Saint Gilloise maçından sonra Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 12

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao
Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, En Nesyri

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 13

MAÇTAN DİĞER KARELER

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 14
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 16
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 17
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 18
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 19
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 20
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 21
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 22
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 23
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 24
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 25
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 26
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 27
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 28
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 29
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 30
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 31
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 32
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 33
Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı: Kadıköy'de 3 gol 2 kırmızı kart! - 34
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