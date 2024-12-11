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Fenerbahçe Avrupa sahnesinde: Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde: Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'i - 1

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıkıyor.

Sarı Lacivertliler altıncı haftanın açılışında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 hafta sonunda 8 puanla 15. sırada.

Ülker Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

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Fenerbahçe Avrupa sahnesinde: Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'i - 2

7 İSİM YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Fred bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da bu mücadelede görev alamayacak.

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde: Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'i - 3

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Becao-Djiku-Mert
İsmail-Amrabat, Tadic-Szymanski-Saint-Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Jauregizar, De Galarreta, Sancet, Inaki Williams, Nico Williams, Guruzeta

Fenerbahçe Avrupa sahnesinde: Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'i - 4
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