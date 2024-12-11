Fenerbahçe Avrupa sahnesinde: Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıkıyor.
Sarı Lacivertliler altıncı haftanın açılışında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 hafta sonunda 8 puanla 15. sırada.
Ülker Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.