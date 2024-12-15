Fenerbahçe Avrupa yenilgisinin ardından galibiyet peşinde: Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu
Bir haftada aldığı iki mağlubiyetle Süper Lig'de ve Avrupa'da yara alan Fenerbahçe çıkış peşinde. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 16. haftasında Rams Başakşehir ile karşılaşacak. İşte kritik mücadele öncesinde ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Fenerbahçe galibiyete kavuşmak için sahaya çıkıyor.
Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetleriyle sarsılan sarı Lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Rams Başakşehir'i konuk edecek.