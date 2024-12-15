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Fenerbahçe Avrupa yenilgisinin ardından galibiyet peşinde: Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

Bir haftada aldığı iki mağlubiyetle Süper Lig'de ve Avrupa'da yara alan Fenerbahçe çıkış peşinde. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 16. haftasında Rams Başakşehir ile karşılaşacak. İşte kritik mücadele öncesinde ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Avrupa yenilgisinin ardından galibiyet peşinde: Başakşehir maçı muhtemel 11'leri - 1

Fenerbahçe galibiyete kavuşmak için sahaya çıkıyor.

Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetleriyle sarsılan sarı Lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Rams Başakşehir'i konuk edecek.

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Fenerbahçe Avrupa yenilgisinin ardından galibiyet peşinde: Başakşehir maçı muhtemel 11'leri - 2

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe Avrupa yenilgisinin ardından galibiyet peşinde: Başakşehir maçı muhtemel 11'leri - 3

Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla yarın sahada olmayacak.





Fenerbahçe Avrupa yenilgisinin ardından galibiyet peşinde: Başakşehir maçı muhtemel 11'leri - 4

KONUK BAŞAKŞEHİR İSE YÜKSELİŞTE

Ligdeki son 2 maçını kazanan Çağdaş Atan'ın ekibi, hafta içinde Heidenheim'ı yenerek Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Ülker Stadı'nda saat 19'da başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Fenerbahçe Avrupa yenilgisinin ardından galibiyet peşinde: Başakşehir maçı muhtemel 11'leri - 5

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakoviç; Osayi, Becao, Çağlar, Kostiç; Amrabat, Fred; Oğuz, Tadiç, Maximin ve Dzeko

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

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