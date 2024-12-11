Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

5' Fenerbahçe'de Samet'in hatalı geri pası sonrası konuk ekip Inaki Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti.

28' Bilbao'da Guruzeta, karşı karşıya pozisyonda kaleci Livakovic'i geçemedi. Devam eden pozisyonda Nico Williams'ın şutunu da Livakovic çıkardı.

38' Zorunlu değişiklik: Athletic Bilbao'da sakatlanan Nico Williams yerine Berenguer oyuna dahil oldu.

45' Inaki Williams kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İKİNCİ DEVRE

İlk yarıdaki hatasından dolayı gole sebep olan Samet Akaydin yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi.

56. dakikada sarı kart gören Mert Müldür, Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.

61' Szymanski'nin yerine Dzeko oyunda

68' Mert Müldür ikinci sarı sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

73' Maxi ile Tadic'in yerine İrfan Can ve Cengiz oyunda.

90+3 Maç sona erdi.