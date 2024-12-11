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Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Maçın 5. ve 45. dakikasında gelen gollerle konuk ekip maçı 2-0 kazandı. Sarı lacivertlilerde Mert Müldür gördüğü ikinci sarı kartla 68. dakikada oyundan atıldı ve cezalı duruma düştü. Hatası sonrası önce Samet Akaydin'i ıslıklayan Fenerbahçe taraftarı ardından "Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları yaptı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 1

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıktı. 

Sarı Lacivertliler altıncı haftanın açılışında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetti. 

Maçın 5. ve 45. dakikasında gelen gollerle konuk ekip maçı 2-0 kazandı. 

Mert Müldür gördüğü ikinci sarı kartla 68. dakikada oyundan atıldı ve cezalı duruma düştü. Müldür, Lyon maçında forma giyemeyecek. 

Hatası sonrası önce Samet Akaydin'i ıslıklayan Fenerbahçe taraftarı ardından "Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları yaptı.

 Avrupa Ligi'nde 15. sırada bulunan Fenerbahçe bu sonuçla 8 puanda kaldı. 

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Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

5' Fenerbahçe'de Samet'in hatalı geri pası sonrası konuk ekip Inaki Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti.

28' Bilbao'da Guruzeta, karşı karşıya pozisyonda kaleci Livakovic'i geçemedi. Devam eden pozisyonda Nico Williams'ın şutunu da Livakovic çıkardı. 

38' Zorunlu değişiklik: Athletic Bilbao'da sakatlanan Nico Williams yerine Berenguer oyuna dahil oldu.

45' Inaki Williams kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 

İKİNCİ DEVRE

İlk yarıdaki hatasından dolayı gole sebep olan Samet Akaydin yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi. 

56. dakikada sarı kart gören Mert Müldür, Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.

61' Szymanski'nin yerine Dzeko oyunda

68' Mert Müldür ikinci sarı sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. 

73' Maxi ile Tadic'in yerine İrfan Can ve Cengiz oyunda.

90+3 Maç sona erdi. 

Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 3

Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. 

Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 4

7 İSİM YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Fred bu karşılaşmada forma giyemedi. 

UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da bu mücadelede görev alamadı. 

Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 5

4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçının kadrosuna göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapan isimlerden Edin Dzeko'yu yedeğe çekerken, Fred de sarı kart cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemedi.

UEFA listesinde isimleri bulunmayan Oğuz Aydın ve Filip Kostic de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 6

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Mert
İsmail-Amrabat, Tadic-Szymanski-Saint-Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 7

DİĞER KARELER

Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 8
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 9
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 10
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 11
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 12
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 13
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 14
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 15
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 16
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 17
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 18
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 19
Fenerbahçe Avrupa'da Athletic Bilbao'ya mağlup oldu: Mert Müldür'e kırmızı kart - 20
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