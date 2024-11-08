Fenerbahçe, Avrupa’da kalesini gole kapatamıyor
UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle grup aşamasında ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Fenerbahçe, 4. maçlar sonunda 5 puanla 21.sırada kaldı.
Fenerbahçe, Avrupa’da kalesini gole kapatamıyor.
Süper Lig’de oynadığı 10 maçın 6’sını gol yemeden tamamlayan sarı-lacivertliler, aynı başarıyı Avrupa’da sahaya yansıtamadı.
Fenerbahçe, ön eleme turlarında 4, grup aşamalarında 4 olmak üzere Avrupa arenasında oynadığı 8 maçın tamamında kalesinde gol gördü.
Bu maçlarda 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde de 13 gole engel olamadı.