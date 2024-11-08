Fenerbahçe, Avrupa’da kalesini gole kapatamıyor.

AVRUPA’DAKİ SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşılaşmasıyla birlikte bu sezon dördüncü kez Avrupa kupasında deplasman karşısında çıktı.

Sarı-lacivertliler, sadece Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda Lugano’yu dış sahada mağlup edebildi.

Sonrasında yine ön eleme turunda Lille’e mağlup Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasında Twente ile deplasmanda berabere kalıp, AZz Alkmaar’a ise mağlup oldu.