Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup ederek tur avantajını kaptı. Bu galibiyetin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ülke puanı kaç? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur avantajını kaptı.
Mücadelenin ardından futbolseverler gözünü ülke puanına çevirdi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: