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Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup ederek tur avantajını kaptı. Bu galibiyetin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ülke puanı kaç? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur avantajını kaptı.

Mücadelenin ardından futbolseverler gözünü ülke puanına çevirdi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum:

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Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 2

10- ÇEKYA | 33.750

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 3

9- TÜRKİYE | 33.800

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 4

8- BELÇİKA | 42.400

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 5

7- PORTEKİZ | 48.416

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 6

6- HOLLANDA | 53.900

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 7

5- FRANSA | 57.736

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 8

4- ALMANYA |  71.660

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 9

3- İSPANYA | 73.989

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 10

2- İTALYA | 79.106

Fenerbahçe Avrupa'da kazandı: Ülke puanı güncellendi (UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?) - 11

1- İNGİLTERE |  89.160

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