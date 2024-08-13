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Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (İlk 11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'ı ağırlıyor. İlk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler tur için sahaya çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da ilk 11'leri...

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 2

ŞOK SAKATLIK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynanacak mücadele öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 3

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Maximin, Tadic, Dzeko

Lille: Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Meunier; Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite; Cabella, Haraldsson, David.

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 4

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 5

SLAVİA PRAG-UNİON SAİNT-GİLLOİSE GALİBİYLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (İlk 11'ler belli oldu) - 6

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, seyircisi önünde Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakiplerine üstünlük kurdu.

Zor müsabakaların oynandığı elemelerde rakiplerini 18 kez konuk eden sarı-lacivertliler, bu maçların sadece 4'ünü kaybetti.

Bahsi geçen mücadelelerde 8 kez galip gelen Fenerbahçe, 6 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

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