Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (İlk 11'ler belli oldu)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'ı ağırlıyor. İlk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler tur için sahaya çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve her iki takımın da ilk 11'leri...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.