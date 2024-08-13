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Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'ı ağırlıyor. İlk maçta sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler tur için sahaya çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve muhtemel 11...

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (Muhtemel 11) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (Muhtemel 11) - 2

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi; İsmail, Mert Hakan; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (Muhtemel 11) - 3

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (Muhtemel 11) - 4

SLAVİA PRAG-UNİON SAİNT-GİLLOİSE GALİBİYLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, Avrupa'da tur peşinde (Muhtemel 11) - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, seyircisi önünde Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakiplerine üstünlük kurdu.

Zor müsabakaların oynandığı elemelerde rakiplerini 18 kez konuk eden sarı-lacivertliler, bu maçların sadece 4'ünü kaybetti.

Bahsi geçen mücadelelerde 8 kez galip gelen Fenerbahçe, 6 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

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