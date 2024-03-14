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Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması)

Fenerbahçe, Avrupa macerasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Ancak ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler toplam skorda 3-1'lik avantajla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde turladı. İşte ayrıntılar ve UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 1

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise takımına Kadıköy'de 1-0 yenildi. Ancak ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler toplam skorda 3-1'lik avantajla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

İlk maçını kazanarak ülke puanını artıran Fenerbahçe bu maçı kaybettiği için ülke puanı değişmedi.

Güncel durumda UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 2

10- İskoçya | 36,050

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 3

9- TÜRKİYE | 38,100

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 4

8- Belçika | 47,200

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 5

7- Portekiz | 55,982

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 6

6- Hollanda | 61,300

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 7

5- Fransa | 65,164

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 8

4- Almanya | 83,165

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 9

3- İtalya | 86,426

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 10

2- İspanya | 87,864

Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması) - 11

1- İngiltere | 102.303

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