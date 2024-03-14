Fenerbahçe Avrupa'da turladı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? (14 Mart UEFA ülkeler sıralaması)

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise takımına Kadıköy'de 1-0 yenildi. Ancak ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler toplam skorda 3-1'lik avantajla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıktı.



İlk maçını kazanarak ülke puanını artıran Fenerbahçe bu maçı kaybettiği için ülke puanı değişmedi.

Güncel durumda UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.



Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...